Street Fighter: ecco il logo del 35° anniversario, il prossimo gioco sarà svelato nel 2022

Logo del 35° anniversario di Street Fighter

Capcom ha condiviso con il pubblico il logo del 35° anniversario della saga di Street Fighter: potete vedere l'immagine ufficiale qui sopra. Le novità sul prossimo gioco della serie arriveranno nel 2022.

Il logo del 35° anniversario di Street Fighter è molto semplice e non ci dice nulla su quanto possiamo aspettarci. Il primo capitolo della saga è stato pubblicato in versione arcade il 12 agosto 1987, in Giappone. Di conseguenza, il 35° compleanno cadrà il 12 agosto 2022.

Speriamo però che, prima di allora, vi sia stato modo di scoprire qualche novità legata a Street Fighter. Già in passato, infatti, Capcom aveva suggerito che il prossimo capitolo di Street Fighter sarà annunciato nel 2022. Inoltre, era stato detto che l'ultimo personaggio DLC di Street Fighter V: Champion Edition - Luke - avrebbe giocato un ruolo importante in questo annuncio.

Per il momento non possiamo fare altro se non attendere novità. Street Fighter V non è inoltre arrivato su Xbox: il prossimo capitolo cambierà direzione, oppure Capcom proseguirà con gli accordi con Sony?