GameStop: azioni crescono del 20% grazie al marketplace per NFT

Il marketplace di NFT di GameStop non è ancora operativo ma già soltanto l'annuncio è bastato per far salire del 20% il valore delle azioni della compagnia in borsa.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, pochi giorni fa GameStop ha creato la sua piattaforma di compravendita di NFT basata su blockchain Ethereum, iniziando a reclutare creatori per riempire gli scaffali di questa piattaforma digitale. Stando alle fonti di CNBC, GameStop sta stringendo accordi anche con vari partner per creare giochi e oggetti per il marketplace, inclusi elementi cosmetici come skin per personaggi e armi.

Quando la notizia del marketplace di NFT di GameStop è diventata di dominio pubblico, le azioni della compagnia sono cresciute del 20%, segno che molti investitori hanno visto del potenziale nella scelta di GameStop di entrare in questa nuova frontiera del mercato digitale. Una situazione simile si è verificata anche con Square Enix, che ha visto le sue azioni salire dell'8% dopo le dichiarazioni del CEO Matsuda su metaversi, NFT e blockchain.

GameStop, la pagina provvisorio del suo mercato per NFT

"NFT" è un termine che sta diventando sempre più diffuso nell'industria videoludica, nonostante non sia visto di buon occhio da molti giocatori, che ritengono la vendita di token non fungibili nei videogiochi irrilevante e potenzialmente dannosa. Al contrario molte colossi dell'industria sembrano intenzioni a investire in questa nuova frontiera, come Ubisoft che ha creato la piattaforma Quartz, mentre alcuni sviluppatori stanno creando giochi fondamentalmente basati su NFT e blockchain, come Legacy, il nuovo gestionale di Peter Molyneux che permette di acquistare terreni virtuali, avviare business e scambi commerciali tra giocatori basati su una nuova criptovaluta, il LegacyCoin.