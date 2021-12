GameStop NFT: la catena cerca persone che creino i token per il suo marketplace

GameStop sta entrando nel mondo degli NFT e prevede di aprire un dex (scambio decentralizzato) sulla blockchain Ethereum. Ora sta reclutando creatori per aiutare a riempire gli scaffali dei suoi negozi digitali.

Come vi avevamo già raccontato, nel tentativo di sfruttare una delle ultime tendenze digitali, GameStop lancerà un marketplace NFT. C'è solo un problema, che va affrontato ancora prima di dare il via all'operazione: GameStop non ha ancora nulla da vendere.

Il logo sul sito NFT di GameStop

Ora, la catena ha aperto una pagina di presentazione e iscrizione sul suo sito dedicato agli NFT. GameStop vuole reclutare i creatori di NFT in modo da avere qualcosa da vendere nel suo marketplace. La pagina di iscrizione è piuttosto semplice e pone domande di base come "perché vuoi creare NFT per la nostra piattaforma?" e richiede link a contenuti creati in precedenza.

I dettagli sui piani a tema NFT di GameStop sono scarsi: l'azienda in realtà non possiede alcuna IP di punta o contenuto attorno ai quali creare contenuti, quindi sarà interessante capire che tipo di NFT voglia realizzare.