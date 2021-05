GameStop: piattaforma NFT basata su Ethereum in lavorazione, il sito nasconde un gioco

GameStop ha aperto un nuovo sito nel quale annuncia che sta creando una piattaforma NFT basata su Ethereum. I dettagli sono per ora minimi, ma la compagnia è in cerca di dipendenti. Inoltre, il sito ufficiale nasconde anche il link a un gioco!

Partiamo però dai pochi dettagli noti di questa piattaforma NFT basata su Ethereum. GameStop afferma di essere in cerca di "ingegneri (Solidity, React, Python), designer, giocatori, marketer e community leader. Se vuoi unirti al team, manda il tuo profilo o qualcosa che hai costruito a nfteam@gamestop.com". Il sito usa il motto "Power to the players. Power to the creators. Power to the collectors." Sappiamo anche che GameStop ha già creato un token standard ERC-721 che viene utilizzato per creare NFT.

GameStop NFT

Per il momento questo è tutto quello che sappiamo sulla piattaforma. Probabilmente questo nuovo progetto è legato al mondo del gaming, ma per ora sarebbe inutile speculare sul nulla. Potete però trovare una piccola curiosità sul sito NFT Gamestop: in alto a destra potete notare un puntino che conduce a un mini gioco endeless runner nascosto, simile identico a quello del dinosauro di Chrome.

Se siete interessati all'argomento, vi segnaliamo Big Time: un gioco PC basato su Ethereum e NFT creato da autori di Fortnite e COD.