RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti, NVIDIA ha annunciato un evento per il 1 giugno 2021

NVIDIA ha annunciato un evento di presentazione per il 1 giugno, alle 7.00 del mattino, in cui verranno finalmente rivelate le nuove schede video RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti.

L'azienda non ha citato esplicitamente le due GPU, ma molteplici fonti confermano che saranno proprio la RTX 3080 Ti e la RTX 3070 Ti le protagoniste dello streaming, con tanto di specifiche, prezzo e data di uscita.

Come abbiamo già avuto modo di scrivere, non è dato sapere se le due nuove schede della linea RTX 30 dispongano del filtro anti miner di NVIDIA, che dovrebbe rendere tali prodotti poco appetibili appunto per chi vuole usarli per estrarre criptovalute.

A tal proposito, il malumore degli utenti "normali" è tangibile anche sui social, a leggere alcuni dei commenti che hanno accolto l'annuncio dell'azienda americana.

Molti infatti si lamentano di una situazione che si protrae ormai da mesi e di cui NVIDIA è inevitabilmente responsabile.