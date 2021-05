NVIDIA RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti, la data di uscita nei negozi è quasi ufficiale

La NVIDIA RTX 3080 Ti e la NVIDIA RTX 3070 Ti hanno una data di uscita nei negozi: la prima sarà disponibile a partire dal 3 giugno 2021, la seconda dal 10 giugno 2021, in entrambi i casi con la pubblicazione delle recensioni fissata al giorno prima.

Sappiamo che nelle scorse settimane il lancio della NVIDIA RTX 3080 Ti è stato rinviato, ma finalmente dovremmo esserci, sebbene l'informazione riportata da Wccftech in realtà non sia ufficiale bensì riferita da fonti ritenute attendibili.

Le GPU in questione saranno equipaggiate con il filtro anti miner annunciato per le nuove RTX 3080 e 3070? Non ne abbiamo la certezza, ma probabilmente lo capiremo da come le due schede verranno accolte dagli utenti.

Siamo infatti abituati da svariati mesi a veder scomparire questi prodotti appena pochi secondi dopo la loro comparsa sui maggiori store online, probabilmente per colpa di bot a disposizione di miner e bagarini vari.

Una situazione che ha superato da tempo il limite di sostenibilità da parte degli appassionati, che vorrebbero semplicemente avere modo di acquistare una nuova GPU per poter giocare e sono estranei a qualsiasi altra pratica.