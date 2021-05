Overwatch 2, video di gameplay anche per le mappe di Roma e Monte Carlo

Overwatch 2 è stato protagonista ieri sera di una presentazione ufficiale a base di video di gameplay, e fra le mappe mostrate da Blizzard ci sono anche Roma e Monte Carlo.

Dopo gli scenari di New York, Toronto e Rio, Overwatch 2 ci porterà a combattere anche nella città eterna, reinterpretata dagli sviluppatori e con l'aggiunta di alcuni simpatici easter egg, vedi ad esempio l'Hotel Fellini.

Dopodiché c'è l'affascinante Monte Carlo, nel Principato di Monaco, dove gli eroi di Overwatch si affrontano principalmente all'interno di lussuosi edifici che includono corridoi e ripari a tutto vantaggio della varietà delle situazioni.

La sensazione è che ormai il gioco sia praticamente pronto e che dunque si possa ragionare su di una data di uscita, anche se Blizzard lavora duramente per far sì che Overwatch 2 sia un ottimo sequel e non affretterà in alcun modo i tempi.

Il mese prossimo si svolgerà l'E3 2021, e magari sarà l'occasione giusta per annunciare le ultime novità sull'atteso sparatutto a base multiplayer: staremo a vedere.