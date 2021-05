Nvidia: il filtro anti miner arriva sulle GeForce RTX 3070 e 3080

Nvidia ha annunciato che da adesso anche le schede basate sulle GPU GeForce RTX 3070 e 3080 avranno di default il filtro anti miner visto in azione sulle GeForce 3060 Ti. In questo modo il produttore hardware spera che sempre più GPU di nuova generazione arrivino nelle mani dei giocatori.

Sostanzialmente le schede avranno un hash rate dell'Ethereum ridotto, in modo da renderle poco convenienti per svolgere questo lavoro. Le schede con il filtro arriveranno sul mercato alla fine di maggio.

Nvidia ovviamente non vuole avere fraintendimenti su cosa stiano comprando i giocatori e ha lavorato con i suoi partner commerciali per far aggiungere in bella mostra sulle confezioni delle nuove schede l'etichetta "Lite Hash Rate" o "LHR". Naturalmente il filtro si applicherà soltanto alle nuove schede e non a quelle già sul mercato. Quindi niente sorprese tramite aggiornamento dei driver.

La novità spiega anche come mai nelle ultime due settimane le schede RTX sul mercato siano ulteriormente diminuite. Evidentemente c'è stato un adeguamento della produzione.

Speriamo che questa mossa aiuti ad abbattere un po' i prezzi delle nuove schede video, che hanno raggiunto dei livelli davvero folli.