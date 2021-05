EA Sports PGA Tour arriverà nel 2022 su PS5 e Xbox Series X|S

Il nuovo gioco ufficiale del circuito professionistico americano di golf, l'EA Sports PGA Tour, arriverà nella primavera del 2022 su PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco, presentato ufficialmente da EA qualche giorno fa, rappresenta un grande ritorno da parte del colosso americano sui green virtuali.

Il nuovo gioco sarà la sede esclusiva di tutti e quattro i principali campionati: il Masters Tournament, il PGA Championship, lo U.S. Open Championship e l'Open Championship. Gli appassionati di golf potranno partecipare anche ai più grandi eventi del PGA Tour, provando a intraprendere una carriera leggendaria.

EA Sports sta collaborando con la PGA of America per permettere ai giocatori di vivere virtualmente il PGA Championship: solo in EA Sports PGA Tour questi ultimi saranno in grado di immergersi nell'ebbrezza del campionato principale. Potranno vincere lo storico Trofeo Wanamaker, godersi la Cerimonia del Campione, giocare come o contro gli ex Campioni PGA e, ancora, competere sui brillanti rendering virtuali del campo del PGA Championship del 2021 a Kiawah Island e del campo del 2022 al Southern Hills Country Club.

"La PGA of America ha l'obiettivo di far crescere l'interesse e la passione per il golf, e siamo entusiasti di questa partnership con EA Sports per sostenere il nostro obiettivo, orientato a raggiungere le nuove generazioni - ha detto Jim Richerson, PGA President - . Il team di EA SPORTS sta lavorando diligentemente con la PGA per rappresentare in modo autentico il campionato nel mondo virtuale, e siamo entusiasti del fatto che il titolo metterà in luce i professionisti della PGA, alcuni dei più importanti ambasciatori di questo sport".

Il videogioco includerà anche tutorial e sfide di coaching, progettati in collaborazione con la PGA Education e i Player Development Departments, che insegneranno abilità preziose da sfruttare non solo nel gioco, ma anche nel mondo reale.

"È sempre bello giocare contro il miglior campo del Major Championship 'nel gioco'. Sono felice che EA SPORTS presenti molte delle tradizioni, tra cui i membri del 'Team of 20' PGA Professionals, per cui il PGA Championship è così rinomato", ha detto Brooks Koepka, due volte vincitore del PGA Championship.

Un'immagine di EA Sports PGA Tour.

EA Sports PGA Tour è stato sviluppato a Orlando e Madrid da EA Tiburon.