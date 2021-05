Ratchet & Clank: Rift Apart: scritta dell'ultimo trailer fa ipotizzare versione PC

Una scritta nell'edizione USA dell'ultimo trailer di Ratchet & Clank: Rift Apart ha fatto subito pensare alla possibilità che l'attesissimo gioco arrivi anche su PC. Alla fine del video, infatti, viene specificato che si tratta di un'esclusiva console PS5, quindi non si parla di esclusiva assoluta.

Immagine finale trailer

In realtà non vorremmo deludere le speranze di molti, ma potrebbe trattarsi di un semplice errore. Guardando infatti le versioni internazionali dello stesso trailer, la scritta finale è ben diversa e parla di "esclusiva PlayStation".

Secondo molti però, anche questo non dimostra niente, perché il marchio PlayStation non indica più necessariamente una console, ma un intero ecosistema, che ormai comprende anche i giochi pubblicati su PC.

Di nostro non riteniamo impossibile che Ratchet & Clank: Rift Apart arrivi prima o poi anche su PC, vista la nuova politica di Sony in tal senso, ma riteniamo che sia un po' presto. Magari se ne riparlerà tra qualche anno, come successo con Horizon Zero Dawn e Days Gone.