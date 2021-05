Ubisoft+: si pensa a diverse fasce di prezzo, stando a un sondaggio

Ubisoft+ potrebbe presto avere più fasce di prezzo, almeno stando a un sondaggio che il publisher francese sta spedendo ai giocatori per scoprire il loro interesse per una maggiore diversificazione dell'offerta del servizio in abbonamento.

Le nuove fasce di prezzo sarebbero tre, non darebbero accesso agli ultimi giochi e andrebbero ad aggiungersi all'abbonamento completo:

Ubisoft+ Classic : per 9 dollari al mese darebbe accesso a tutti i giochi di Ubisoft più vecchi di diciotto mesi, che includerebbero comunque tutti i contenuti post lancio.

: per 9 dollari al mese darebbe accesso a tutti i giochi di Ubisoft più vecchi di diciotto mesi, che includerebbero comunque tutti i contenuti post lancio. Ubisoft+ Lite : Per 5 dollari al mese si otterrebbe l'accesso a tutti i giochi più vecchi di diciotto mesi, ma senza contenuti aggiuntivi.

: Per 5 dollari al mese si otterrebbe l'accesso a tutti i giochi più vecchi di diciotto mesi, ma senza contenuti aggiuntivi. Ubisoft+ Basic: Per 7 dollari al mese darebbe accesso a tutti i giochi più vecchi di 12 mesi, ma senza contenuti aggiuntivi.

Nuova fascia di prezzo di Ubisoft+

Nuova fascia di prezzo di Ubisoft+

Nuova fascia di prezzo di Ubisoft+

Da notare che tutte le nuove fasce di prezzo sarebbero più economiche di quella base, che del resto offre tutto il catalogo di Ubisoft, comprese le nuove uscite. Nel caso, sarebbe interessa davvero capire chi potrebbe essere interessato alle nuove fasce di prezzo, che comunque comprendono molti giochi di alto livello.