Android 12: le novità del sistema operativo di Google per smartphone

Android 12 è il più grande salto in avanti fatto dal sistema operativo mobile di Google e si basa su tre fondamenti principali: personalizzazione, sicurezza e privacy e connettività con l'ecosistema Google. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio quali novità sono state annunciate da Google per Android 12 durante l'evento Google I/O 2021.

Dopo aver cancellato l'appuntamento del 2020 per ovvie ragioni dovute alla pandemia COVID-19, l'azienda di Mountain View quest'anno ha deciso di organizzare una versione completamente digitale del Google I/O. Seguendo un po' le orme di altri produttori di elettronica di consumo, Google ha preparato una conferenza in streaming ricca di annunci e sorprese. Gli altri protagonisti dell'evento sono stati infatti Wear OS, il sistema Google Workspace e gli aggiornamenti a numerosi servizi Google.

La personalizzazione

Interfaccia grafica di Android 12 con diverse palette di colori

Dopo anni di ottimizzazioni e perfezionamenti è finalmente giunto il momento di rivoluzionare l'intera interfaccia grafica all'interno di Android 12. Il nome di questa nuova filosofia di design è "Material You" e come suggerisce la nomenclatura, si basa sulle preferenze personali dell'utente. L'intera interfaccia grafica di Android 12 è stata ridisegnata con delle linee più rotonde e una maggiore pulizia nello stile minimale ormai consolidato negli scorsi anni. Il vero punto di forza è però la personalizzazione offerta attraverso tutto il sistema operativo, comprese le applicazioni nativa offerte da Google.

Direttamente dal menu del nostro dispositivo Android potremo scegliere la palette di colori da utilizzare attraverso i vari elementi dell'interfaccia grafica. L'intelligenza artificiale ed il machine learning provvederanno a distribuire questi colori attraverso l'interfaccia grafica, adattandosi perfettamente alle forme e alla disposizione dei vari elementi. Il cambiamento avverrà anche nelle applicazioni come Gmail, Messaggi, Calcolatrice, senza trascurare la schermata Home, il Lockscreen ed il Centro Notifiche. Google sta già lavorando per portare questa interfaccia personalizzata anche su altre applicazioni e servizi come le pagine web su Chrome. Material You si adatterà perfettamente anche all'utilizzo della Dark Mode, la quale manterrà la palette di colori scelta, perfezionando magari qualche tonalità per rendere l'esperienza d'uso piacevole per i nostri occhi.

Come viene impostata la palette di colori in Android 12

Cambiando lo sfondo del nostro smartphone potremo consentire al sistema operativo di adattare automaticamente la palette di colori, selezionandoli con cura dal nostro nuovo wallpaper. In questo modo l'intera interfaccia grafica si adatterà ai colori della nostra foto personale utilizzata come sfondo, rendendo ogni smartphone unico pur mantenendo le stesse funzioni. Nel Lockscreen le notifiche sono state ottimizzate e quando non presenti, lasciano maggiore spazio all'orologio.

Tenendo premuto il tasto d'accensione potremo rapidamente accedere a Google Assistant per usufruire della sua rinnovata conoscenza. All'evento Google I/O infatti sono state presentate tante nuove funzioni per i popolari servizi di ricerca di Google, come Photos, Search, Shopping, Lens e Maps. Queste sono attualmente in sviluppo e arriveranno entro la fine dell'anno probabilmente in contemporanea con Android 12.

La personalizzazione dello sfondo su Android 12

Tornando all'interfaccia e al sistema operativo in generale, Google ha svolto un lavoro d'ottimizzazione molto importante. Diverse animazioni all'interno del sistema operativo sono state riviste, altre rimosse del tutto per rendere l'esperienza d'uso ancora più fluida e rapida. Questo ha permesso una notevole riduzione del carico suCPU e GPU, portando dunque a significativi miglioramenti nelle prestazioni degli smartphone con Android 12.