Android 12 Beta GSI in rete, con la nuova interfaccia Material You

Poco prima dell'inizio del Google I/O 2021 è stata messa in reta la Beta GSI di Android 12, con l'interfaccia Material You. Stiamo parlando di un'immagine del sistema operativo, non ottimizzato per i singoli modelli, installabile sui dispositivi compatibili con Project Treble, che devono avere il bootloader sbloccato.

Il nostro consiglio è di procedere all'installazione solo nel caso sappiate bene ciò che state per fare, ossia se siete degli smanettoni che non temono di fare backup e, al limite, di ripristinare il loro smartphone.

Qui di seguito vi forniamo i link per scaricare la beta di Android 12 per le diverse architetture. Se vi serve una guida all'installazione, cliccate qui.

L'interfaccia Material You è destinata a sostituire quella Material Design. Il rollout definitivo dovrebbe avvenire in autunno. Intanto però è possibile testare alcune delle novità nella beta di Android 12, che sono state illustrate da Google stessa:

Personalizzazione: gli utenti potranno modificare i colori dell'interfaccia e usare dei widget completamente ridisegnati. Scelto uno sfondo, il sistema stesso si occuperà di valutare quali sono i colori dominanti e quali i complementari, così da adeguare tutti gli altri elementi grafici per una migliore resa visiva.

Animazioni e sistema operativo più fluido: le animazioni di sistema saranno migliorate e rese più fluide, con l'interfaccia che rispondere in modo più rapido agli input degli utenti. Anche il consumo energetico sarà reso più efficiente, in modo da prolungare la vita delle batterie.

Sezioni ridisegnate: l'interfaccia è stata completamente riprogettata nelle sue parti essenziali, in modo da rendere più semplice l'interazione e immediata.

Privacy: Android 12 ha moltissime nuove funzionalità dedicate alla tutela della privacy dei suoi utenti, a partire da una dashboard dedicata dove si potranno gestire le autorizzazioni di tutte le applicazioni, arrivando a delle nuove icone di notifica che svelano se un'applicazione sta provando ad accedere alla videocamera o al microfono.