Take-Two: ricavi da record nell'ultimo anno fiscale, ecco i franchise più venduti

Il publisher Take-Two ha svelato i suoi risultati finanziari per l'anno fiscale 2021, conclusosi il 31 marzo 2021, con ricavi che hanno raggiunto al cifra record di 3,37 miliardi di dollari. A trainare i risultati sono stati NBA 2K21 e Grand Theft Auto Online, aiutati anche dai titoli mobile di Playdots e Social Point, e da WWE SuperCard.

NBA 2K21 è andato oltre le attese di Take-Two vendendo più di 10 milioni di copie, con il franchise nel suo complesso che può vantare 2,3 milioni di giocatori unici al giorno. Il publisher si aspetta una crescita dal prossimo NBA 2K.

Nel mentre, Grand Theft Auto 5 ha raggiunto i 145 milioni di copie vendute, ossia cinque milioni in più rispetto al Q3. Grand Theft Auto Online di suo ha mostrato un grosso aumento di giocatori nel Q4.

Sia NBA 2K21, sia GTA Online hanno visto un consistente aumento delle spese ricorrenti dei giocatori, leggasi microtransazioni, nel periodo dato. Considerate che le microtransazioni hanno contribuito al 68% dei ricavi, quindi formano ormai la parte maggioritaria del bilancio di Take-Two. Altri giochi dagli ottimi risultati sono Red Dead Redemption 2, che ha venduto 37 milioni di copie, Civilization 6, che ne ha vendute 11 milioni (un'enormità per un 4X ndr), PGA Tour 2K21 che ne ha vendute 2 milioni e The Outer Worlds che è riuscito a vendere più di tre milioni di copie.

Ecco l'elenco dei franchise del publisher più venduti in assoluto:

Grand Theft Auto: 345m (GTAV: 145m)

NBA 2K: 111m

Borderlands: 70m

Red Dead Redemption: 60m (RDR2: 37m)

Civilization: 57m

BioShock: 37m

Nel suo rapporto, Take-Two assegna alla pandemia un ruolo chiave per i suoi risultati dell'anno fiscale corrente, aspettandosi quindi un calo per l'anno successivo, in cui prevede ricavi tra i 3,14 e i 3,24 miliardi di dollari.

Nel corso di questo anno fiscale Take-Two prevede di lanciare 21 nuovi giochi, di cui quattro esperienze core: una è NBA 2K22, un'altra appartiene a un franchise conosciuto e in più ci saranno due nuove IP, una delle quali di Gearbox (lo studio di Borderlands). Tra gli altri giochi ci saranno dieci titoli free-to-play per mobile, OlliOlli World pubblicato sotto etichetta Private Division e le versioni PS5 e Xbox Series X e S di GTA 5.