GTA 5: un giocatore lo ha finito senza subire danni

Un giocatore, nickname "UnNamedD", è riuscito a finire GTA 5 senza subire alcun danno. Si tratta del primo ad aver compiuto una simile impresa da quando il gioco è stato lanciato nell'ormai lontano 2013 su PS3 e Xbox 360.

GTA 5 non è sicuramente il gioco più difficile che sia mai stato pubblicato, ma un conto è riuscire a finirlo, un altro è farcela senza che nemmeno una pallottola colpisca i personaggi. Date le continue sparatorie e i molti rischi che si corrono correndo sui veicoli, è qualcosa di francamente inimmaginabile e che deve aver richiesto una dedizione totale.

La partita perfetta di UnNameD, arrivata al quarantottesimo tentativo, è durata nove ore, non un tempo particolarmente interessante in termini di velocità. Comunque sia l'ha registrata e pubblicata su YouTube, quindi se volete vederlo in azione potete partire da qui:

Come fatto notare da UnNameD stesso, per non lasciare dubbi sulla sua impresa, ha giocato a GTA 5 con installata la mod One-Hit Knock-Out, che porta di default la vita dei personaggi a 1 . Come capirete, in queste condizioni basta essere colpiti una volta per morire.

Per il resto vi ricordiamo che GTA V è disponibile per PC, Xbox One, PS4 e presto riceverà una patch per PS5 e Xbox Series X e S.