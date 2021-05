GTA 5 e GTA Online su PS5 e Xbox Series X, data d'uscita ufficiale da Rockstar Games

GTA 5 e GTA Online hanno finalmente una data di uscita ufficiale su PS5 e Xbox Series X|S, con delle versioni arricchite ed espanse per la next gen in arrivo l'11 novembre 2021, ha annunciato oggi Rockstar Games in un aggiornamento ufficiale.

Sia Grand Theft Auto V che la sua piattaforma multiplayer, Grand Theft Auto Online, arriveranno dunque a novembre in versione next gen su PS5 e Xbox Series X, segnando forse il record per la maggiore quantità di versioni generazionali viste di un singolo videogioco, visto che GTA V è uscito originariamente su PS3 e Xbox 360, rilanciato in versione migliorata su PS4 e Xbox One e arriverà anche su PS5 e Xbox Series X|S.

GTA 5 si appresta ad arrivare anche su PS5 e Xbox Series X|S a novembre 2021

D'altra parte, continua ad essere uno dei giochi più venduti in tutto il mondo, dunque non risulta molto sorprendente la decisione di Rockstar Games di proseguire su questa strada, cosa che peraltro era già stata praticamente annunciata con la presentazione di PS5.

GTA V e GTA Online si presenteranno con "nuove caratteristiche e altro", in base a quanto riferito da Rockstar Games, che tuttavia non si addentra nei dettagli della questione, dunque possiamo aspettarci sicuramente miglioramenti alla grafica tra risoluzione e framerate ma probabilmente anche altro, in attesa di saperne di più.

Come bonus aggiuntivo, gli aggiornamenti estivi a GTA Online includeranno dei benefit speciali per i giocatori, in modo da poter sfruttare subito al meglio le versioni migliorate appena queste verranno rilasciate sul mercato. In più, dice Rockstar Games, in onore del prossimo 20esimo anniversario di Grand Theft Auto III, ci saranno altre sorprese interessanti da condividere, incluse alcune specificamente dedicate ai giocatori di GTA Online.

Come riferito già in precedenza, GTA Online sarà gratis solo su PS5 attraverso il rapporto di esclusiva con Sony per i primi tre mesi, mentre prosegue l'iniziativa del milione di dollari (in valuta in-game) ogni mese per gli abbonati a PlayStation Plus.