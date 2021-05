Days of Play: ecco i giochi PS4 e PS5 in sconto dal 26 maggio 2021

L'iniziativa Days of Play è in arrivo e Sony annuncia i giochi PS4 e PS5 che faranno parte degli sconti con la promozione che inizierà il 26 maggio e durerà fino al 9 giugno, con offerte molto interessanti su una selezione di titoli particolarmente in vista.

Bisogna considerare che l'iniziativa riguarda la vendita di giochi retail in formato fisico, ovvero nei negozi, e i prodotti in promozione sono disponibili fino a esaurimento scorte. Inoltre, riferisce Sony, bisogna tenere presente che le offerte e la disponibilità dei prodotti variano in base al paese e al rivenditore.

I Days of Play tornano su PS4 e PS5 con tanti sconti su giochi e altro

Per maggiori informazioni, Sony invita a consultare il sito ufficiale di Days of Play che verrà aggiornato con le offerte locali quando inizieranno le promo, ma intanto possiamo avere un'idea di cosa ci aspetta in questi giorni di offerte.

Ecco dunque i principali giochi che faranno parte delle offerte Days of Play disponibili presso i rivenditori aderenti all'evento di quest'anno, in base a quanto riferito dal blog PlayStation ufficiale:

Giochi per PlayStation 4