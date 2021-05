Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster, la recensione

Quella di PlayStation 2 è stata un'epoca calmorosa per il genere JRPG. Potremmo parlarne all'infinito, e questa recensione di Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster ci ha ricordato perché lo stile artistico di Kazuma Kaneko è alla base del successo di un brand così affascinante come Shin Megami Tensei, un franchise che proprio su PlayStation 2 diede veramente il massimo. Sulla seconda ammiraglia Sony, Atlus pubblicò un numero enorme di capitoli, aprendo una nuova e più ricercata parentesi artistica: l'apripista fu questo Nocturne, ambientato in un mondo solitario, anomalo, quasi delirante, in cui l'apocalisse ha piegato l'umanità a un cumulo di anime. Seguì quella da molti ritenuta la maturazione perfetta e simbiotica, la coppia dei Digital Devil Saga, veri simboli d'altri tempi di un franchise così capace di fondere mito, religione, filosofia e un'ambientazione onirica spettacolare. Allargando la visuale, fu un'era tremendamente prolifica, in cui gli Shin Megami Tensei addirittura lottavano in una mischia di esponenti di altri JRPG così forti da non uscirne vincitori. Senza dimenticare un certo Persona 3 e Persona 4, in uscita qualche tempo dopo e i Devil Summoner. Vi rendete conto quanti Shin Megami Tensei di assoluta qualità sono usciti in sei anni su PlayStation 2? Uno scenario di mercato home console praticamente opposto al deserto in cui lo splendido Persona 5 , qualche tempo fa, riuscì a vincere a mani bassissime e rappresentare la quintessenza di un genere tornato nella sua nicchia, non di vendite, ma di uscite di peso.

Dialettica demoniaca

Modelli 3D e fondali completamente rimasterizzati in HD rappresentano la novità più evidente di Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster

Contestualizzata l'opera, proveremo a valutare Shin Megami Tensei 3: Nocturne HD Remaster soprattutto per come merita: un buon modo per presentare in una veste migliorata Shin Megami Tensei 3: Nocturne, un'opera eccezionale, unica, se vogliamo di rottura e capace di aprire un filone tutto nuovo. Stavolta abbiamo un protagonista solitario, affiancato da tanti demoni a combattere per lui. Siamo quindi distanti dal combat system dei Persona, ai quali magari molti lettori sono abituati, mentre la tradizione dei capitoli numerati è rispettata, seppur in terza persona. Nocturne, esattamente come il 4, affianca al protagonista tutto il classico parco demoni che avrete imparato a conoscere e apprezzare, forte di un sistema di combattimento basato su debolezze che rende gli scontri veloci, secchi, immediati, senza tempi morti.

La possibilità di sospendere il gioco e salvare in qualsiasi momento è ormai un must nelle Remastered dei vecchi JRPG

Se vogliamo, questo sistema sarebbe stato poi raffinato e perfezionato nei Digital Devil Saga, ma già qui il tutto scorre liscio e risulta godibilissimo anche quasi 20 anni dopo. Si recluta, si parla con i demoni, si fondono tramite Cattedrale. L'aria di Nocturne non è pesante né claustrofobica: Tokyo è una città enigmatica, dove le anime degli umani si rivolgono al protagonista con un mix di emozioni: rabbia, paura, stupore, scherno, reverenza si mischiano in dialoghi immediati ma non banali. Ciò che si respira è la quasi totale assenza della dimensione sociale che molto nuovi arrivati possono aver vissuto nei Persona, una caratteristica che Atlus avrebbe comunque seguito e raffinato successivamente: la solitudine di un protagonista divenuto demone, in uno schema narrativo tra comprimari d'altri tempi, artisticamente e psicologicamente molto figli di un'era PlayStation 2 dove il Giappone faceva della propria mentalità contorta un vanto, un piccolo feticcio da mostrare all'occidente.