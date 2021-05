Xbox Game Pass, maggio 2021: 15 giochi in arrivo nella seconda aggiunta del mese

Xbox Game Pass si espande ancora a maggio 2021, aggiornando il proprio catalogo con una ricca seconda mandata composta da ben 15 giochi, distribuiti tra PC, Xbox e cloud in arrivo nelle prossime due settimane per la seconda metà del mese.

Sapevamo già che tra questi doveva esserci Conan Exiles che infatti si è presentato puntuale all'appello, così come SnowRunner che è stato messo a disposizione ieri su Xbox Game Pass e anche Knockout City era stato annunciato già in arrivo.

Xbox Game Pass: i 15 giochi della seconda mandata di maggio 2021

Svariati altri giochi hanno ora una data di uscita precisa nel catalogo, tra i quali segnaliamo anche MechWarrior 5 in versione console su Xbox One e Xbox Series X|S il 27 maggio e l'interessante The Wild at Heart in arrivo il 20 maggio. Vediamo dunque l'elenco della seconda infornata di giochi gratis per gli abbonati a Xbox Game Pass a maggio 2021: