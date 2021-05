Google Stadia: app supera ufficialmente i 3 milioni di download in 18 mesi

Secondo Nate Ahearn, Stadia developer marketing lead, la piattaforma in cloud di Google è viva e vegeta. Una dichiarazione che adesso viene supportata dai numeri: dopo 18 mesi di permanenza sul mercato l'app di Google Stadia supera ufficialmente i 3 milioni di download su Android e iOS.

Più precisamente i milioni di download sono 3,2 e sono concentrati per il 50% negli USA. In UK sono circa 380mila le persone che hanno scaricato l'app, mentre in Germania 262mila. Il 73% dei download è avvenuto, prevedibilmente, su Android. Il resto su iOS, dove oltretutto, per il momento e per colpa di Apple, non c'è ancora una app vera e propria.

Nonostante l'avvio lento, dicembre è stato il miglior mese per Google Stadia, con circa mezzo milione di download. Probabilmente grazie all'eccezionale bundle di Cyberpunk 2077, venduto a 49,99 con gioco, pad e Chromecast Ultra.

Il kit per giocare con Google Stadia su televisore.

I tre milioni di download potrebbero essere indicativi del numero totale dei profili registrati, non dei giocatori attivi, dato che molti potrebbero aver scaricato l'app per settare il servizio, abbandonandolo poi al suo destino.

Risultati, quindi, in chiaroscuro per Stadia, soprattutto alla luce delle ambizioni iniziali. Chissà se Tencent e la sua console dal gamepad modulabile sapranno fare di meglio?