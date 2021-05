Tencent: il controller della console cloud ha tasti intercambiabili, farà da ponte coi giochi mobile

Mentre Stadia ha provato a portare i giochi da salotto su mobile, Tencent si sta attrezzando per compiere il tragitto inverso. La sua nuova console cloud, infatti, ha l'obiettivo di portare i giocatori mobile sui televisori di casa. Una mossa che ha costretto il colosso della tecnologia a ideare un controller in grado di adattarsi sia ai giochi tradizionale, sia a quelli mobile. Per questo motivo il controller della nuova console ha parti intercambiabili che gli consentono di modificare radicalmente la posizione dei tasti.

Le due versioni mostrate da Daniel Ahmad sembrano fatte apposta per questo sue genere di esperienze. Su di una base piuttosto comune, il giocatore dovrà posizionare delle speciali placche. La prima coi tradizionali 4 pulsanti frontali e due controller analogici. La seconda con un pulsante centrale enorme e altri disposti a raggiera. Non si tratta di una citazione del gamepad del GameCube, ma una replica dello schema di comandi classico dei giochi mobile come Arena of Valor, League of Legends: Wild Rift o Diablo Immortal.

In questo modo Tencent si assicura di rendere giocabili quei videogiochi che rappresentano la parte più importante del suo impero, che può contare su oltre 700 milioni di giocatori nella sola Cina.