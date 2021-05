Samurai Shodown: data di uscita su Steam, con il personaggio aggiuntivo Amakusa

Samurai Shodown arriva anche su Steam, con uscita fissata per il 14 giugno 2021 su PC attraverso il digital delivery Valve e il lancio contemporaneo di un nuovo personaggio aggiuntivo, ovvero Shiro Tokisada Amakusa.

Doppiato da Shusaku Shirakawa, Amakusa è il terzo personaggio ad aggiungersi al roster di combattenti di Samurai Shodown all'interno del Season Pass 3, dopo i già annunciati Cham Cham e Hibiki Takane. Ci sarà poi un quarto personaggio nel medesimo Season Pass, che non è stato ancora annunciato ma sappiamo che sarà un ospite speciale proveniente dalla serie Guilty Gear, attraverso una partnership in cross-over tra SNK e il picchiaduro Arc System Works.

Con il lancio di Samurai Shodown su Steam si completa praticamente l'essenza multipiattaforma del gioco, che è ora disponibile praticamente ovunque essendo giocabile su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia e anche su Xbox Series X|S in versione specificamente next gen.

Si tratta del nuovo capitolo della lunga e storica serie di picchiaduro all'arma bianca ideata da SNK negli anni 90 e resa celebre dalla piattaforma Neo Geo, uno dei primi giochi del genere con incontri uno contro uno ad introdurre l'uso delle armi bianche come caratteristica principale.

Il nuovo Samurai Shodown adotta grafica in 3D ma mantiene piuttosto inalterate le sue caratteristiche classiche in termini di gameplay. Potete saperne di più leggendo la recensione di Samurai Shodown da parte di Aligi Comandini.