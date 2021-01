Samurai Shodown su Xbox Series X|S, data di uscita svelata e nuovo trailer

Samurai Shodown su Xbox Series X|S si presenta con un nuovo trailer che svela anche la data di uscita del gioco sulle console next gen di Microsoft, ovvero il 16 marzo 2021, in base a quanto annunciato oggi da SNK.

In tale data, il gioco sarà disponibile sia in formato fisico che digitale in nord America ed Europa, oltre che gratis in smart delivery per coloro che possiedono già il gioco in versione Xbox One. La versione Xbox Series X|S di Samurai Shodown, annunciata a settembre, si distingue per alcuni miglioramenti tecnici rispetto alla versione standard che lo rendono "stellare", in base a quanto riferito dal director Hayato Konya.

Una di queste è l'implementazione della modalità 120 fps, che porta dunque il gioco a una fluidità e velocità ancora maggiore rispetto allo standard già molto soddisfacente dei 60 fps. Trattandosi di un picchiaduro piuttosto veloce e dinamico, l'implementazione di un frame-rate doppio rispetto alla base rappresenta un bell'incremento di prestazioni.

Inoltre, il gioco supporta lo Smart Delivery, dunque chi ha già acquistato Samurai Shodown per Xbox One può scaricare gratuitamente la versione Xbox Series X|S con le sue caratteristiche aggiuntive. Annunciata inoltre una particolarità della versione fisica: acquistandola, si ottengono anche i personaggi di Rimuru, Basara, Kazuki e Wan-Fu che normalmente si possono acquistare solo a parte o all'interno del Season Pass 1.

In contemporanea con il lancio della versione Xbox Series X|S il 16 marzo partirà anche il Season Pass 3 di Samurai Shodown, vediamo dunque il nuovo trailer da parte di SNK, riportato qui sopra. Per maggiori informazioni sul gioco, vi rimandiamo all'originale recensione di Samurai Shodown.