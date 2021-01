Ghosts 'n Goblins Resurrection, Capcom e il ritorno di Arthur nel primo video diario

Ghosts 'n Goblins Resurrection torna a mostrarsi con il primo video diario da parte di Capcom dedicato al ritorno di Arthur e di tutta la combriccola di zombie, goblin e mostri vari che lo accompagneranno nel cammino.

Svelato ai Game Awards di dicembre, Ghosts 'n Goblins Resurrection è un'esclusiva Nintendo Switch molto interessante, che si è mostrata anche il mese scorso con un video con 10 minuti di gameplay che ha reso un po' più chiara l'entità del gioco in questione.

Si tratta di un rilancio nello stile più classico della serie: Ghosts 'n Goblins Resurrection è a tutti gli effetti una sorta di ammodernamento del celebre action platform arcade che mantiene però tutti i crismi dell'originale, con grafica in 2D e azione serrata.

Come da tradizione, possiamo aspettarci un livello di sfida particolarmente impegnativo, come confermato anche dai producer Yoshiaki Hirabayashi e Peter Fabiano in questo primo video diario della serie prevista all'avvicinarsi del lancio di Ghosts 'n Goblins Resurrection, che è atteso su Nintendo Switch il 25 febbraio 2021.

La serie in questione ha raggiunto ben 35 anni di presenza nel mondo videoludico e anche se non si è fatta vedere molto, soprattutto di recente, rimane comunque un titolo iconico e storico. Per rimanere fedele all'originale, allo sviluppo di Ghosts 'n Goblins Resurrection ha collaborato anche Tokuro Fujiwara, ora CEO di Whopee Camp ma all'epoca director del gioco per Capcom.