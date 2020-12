Ghost 'n Goblins Resurrection su Nintendo Switch: data di uscita svelata ai The Game Awards

La serata dei The Game Awards è densa di novità e annunci, alcuni più d'impatto come Perfect Dark e Dragon Age, mentre altri sono "minori", ma non per questo meno interessanti. Ora, parliamo di Ghost 'n Goblins Resurrection, pubblicato da Capcom su Nintendo Switch.

Il classico che ha messo alla prova anche i giocatori più abili è infatti pronto a tornare sulla console di Nintendo. Ghosts 'n Goblins Resurrection ci porta in una nuova avventura vecchio stile su Switch.

Il trailer di Capcom mostrato ai The Game Awards 2020 (che potete vedere poco sopra) ci svela anche la data di uscita: 25 febbraio 2021. Punteggio, tempo limite e tanta azione su piattaforme.