Samurai Shodown, un trailer annuncia l'arrivo su Xbox Series X e Series S

Il picchiaduro a incontri Samurai Shodown arriverà anche su Xbox Series X e Series S. A darne l'annuncio con un nuovo trailer di gioco è stata SNK, che ha riportato anche il periodo di uscita della nuova versione: inverno 2021.

Non è chiaro quali saranno i benefici della next-gen per Samurai Shodown, ossia cosa cambierà rispetto alle altre versioni, comunque sia è interessante che un port simile sia stato annunciato prima per Xbox Series X che per PS5, oltretutto al Tokyo Game Show 2020.

Leggiamo la descrizione di Samurai Shodown tratta dall'Epic Games Store:

Sin dalla prima pubblicazione nel 1993, la serie di combattimento con spade SAMURAI SHODOWN ha riscosso un gran successo mondiale. Sono passati più di 10 anni dall'ultima serie ed è giunto il momento del ritorno di SAMURAI SHODOWN in un gioco tutto nuovo, con un sistema di gioco e una veste grafica spettacolare! Con una trama ambientata nell'anno antecedente la primissima puntata, guerrieri e combattenti con trascorsi e obiettivi diversi fra loro saranno chiamati a combattere per compiere il proprio destino!

Il lascito continua

Con la riproduzione fedele delle meccaniche di gioco e dell'atmosfera che avevano contribuito al successo della serie, il nuovo gioco mira a portare nelle sue battaglie la stessa intensità e lo stesso coinvolgimento che le hanno rese famose. Vivi nuove battaglie intense ed epiche!

Una presentazione migliorata

Usando la forza di UNREAL ENGINE 4, la serie è in grado di raggiungere un livello di dettagli mai visto prima, per un'esperienza visiva completamente nuova!