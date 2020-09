GTA Online: ricompense doppie in Operazioni mobili e un bonus da 100.000 GTA$

Rockstar ha annunciato che questa settimana ci saranno ricompense doppie in Operazioni mobili di GTA Online e un bonus da 100.000 GTA$. In più, saranno date ulteriori ricompense in Traffico d'armi, ricompense doppie nella serie Sopravvivenza e altro per gli utenti Amazon Prime.

Scopriamo tutte le novità come riportato da Newswire:

Accetta il lavoro sporco dell'Agente 14 e utilizza veicoli armati per mandare all'aria le operazioni e i traffici degli avversari. I novellini di Traffico d'armi possono accaparrarsi un bunker e un Centro Operativo Mobile in offerta da Warstock e recarsi al centro di comando del proprio nuovo COM per avviarle, e completare missioni di rifornimento per sbloccare nuove Operazioni mobili.

Guadagnerai somme incredibili in pochissimo tempo! Completa un'Operazione mobile e riceverai 100.000 GTA$ omaggio effettuando l'accesso la prossima settimana.

Questa settimana, armati fino ai denti e muovi dei carichi illeciti dal tuo bunker per ricevere ricompense doppie in tutte le missioni di vendita di Traffico d'armi. Se vuoi diventare un vero pioniere dei supercattivi moderni, sappi che avviare un impero sotterraneo non è mai stato così facile grazie agli sconti di questa settimana su bunker, COM, veicoli specializzati e altro.

Gioca a GTA Online tra il 24 e il 30 settembre per ricevere il cappellino Warstock Cache & Carry e mostra a tutti il tuo amore per i veicoli armati e corazzati!

Lotta contro ondate di nemici sempre più letali nella serie Sopravvivenza della settimana per ottenere GTA$ e RP doppi. Partecipa a un elenco partite tramite l'icona della serie Sopravvivenza sulla mappa, usa l'app Partita veloce sul tuo iFruit o avvia le Sopravvivenze separatamente dal menu Attività per iniziare.

Passa dall'atrio del Casinò e Resort Diamond e fai un giro alla ruota fortunata: il timer nell'angolo della schermata che compare al tuo ingresso ti terrà aggiornato sul tempo rimasto prima di poter fare il tuo giro gratis quotidiano. Il primo premio della settimana è la Declasse DR1, un veicolo a ruote scoperte che ride in faccia al codice della strada, ai limiti di velocità e alla sicurezza.

Per chi vuole avviare un impero criminale a basso costo, ecco una serie di sconti appetitosissimi.

Modifiche ai bunker: 30% di sconto

Stile bunker

Alloggio personale

Poligono di tiro

Armadietto delle armi

Trasporto

35% di sconto sulle personalizzazioni per Centro Operativo Mobile

Moduli

Colore degli interni

Livree

Armi

Veicoli aggiuntivi

Pegassi Infernus: 40% di sconto

Titan: 40% di sconto

I giocatori di GTA Online che collegheranno il loro account del Social Club di Rockstar Games con Prime Gaming riceveranno 200.000 GTA$ per aver giocato questa settimana. In più, i membri di Prime Gaming avranno anche:

Night club di Vespucci Canals gratis

40% di sconto sulla Yosemite Rancher

70% di sconto sul Declasse Drift Yosemite

I membri di Prime Gaming che collegano il loro account Amazon all'account del Social Club di Rockstar Games riceveranno un bonus irripetibile da 1.000.000 di GTA$ che sarà depositato sul loro conto presso la Maze Bank entro 72 ore dal collegamento.