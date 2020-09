Port Royale 4: il trailer ci ricorda che è uscito oggi per PC, PS4 e Xbox One

Kalypso Media e Gaming Minds Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di Port Royale 4 per festeggiare il fatto che questo strategico a sfondo caraibico è uscito oggi per PC, PS4 e Xbox One. La versione per Nintendo Switch, invece, è prevista per il 2021.

Disponibile nelle edizioni Standard ed Extended, l'ultima delle quali include una colonna sonora digitale e contenuti di gioco esclusivi, Port Royale 4 è il simulatore di trading che offre un parco giochi di 12 milioni di chilometri quadrati all'interno di un incontaminato scenario caraibico del XVII. I giocatori possono creare intricate linee di produzione che si estendono su più territori mentre svolgono compiti per il viceré della loro nazione per guadagnare fama, accumulare ricchezza e migliorare i loro insediamenti con un assortimento di navi ed edifici.

Coloro che sono interessati a un'esperienza più incentrata sull'azione possono scegliere di attaccare le nazioni rivali, prendendo di mira le loro flotte e gli insediamenti, tenendo d'occhio i pirati e altri corsari. Port Royale 4 presenta anche il primo approccio a turni in una serie sul combattimento navale, consentendo a un massimo di 16 navi di combattere con l'artiglieria e tattiche speciali uniche per ogni nazione.

Port Royale 4 è ora disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One, mentre la versione per Nintendo Switch arriverà nel 2021.

Lo comprerete?