Dragon Ball Super: Beerus rispetta davvero Goku? Abbiamo la risposta

Una domanda che i fan di Dragon Ball Super si pongono sin dal primo arco narrativo degli Dei è la seguente: Beerus rispetta davvero Goku? Abbiamo visto il gatto / dio della distruzione affrontarlo e risparmiarlo, nonché successivamente allenarlo. Che qualcosa sia cambiato?



In effetti sì, oggi finalmente possediamo la risposta: merito del capitolo 64 del manga, come potete immaginare, recentemente pubblicato su Manga Plus e dunque disponibile gratuitamente per la lettura online. Fermi tutti: se temete eventuali spoiler vi sconsigliamo vivamente di proseguire con questo articolo, e di passare invece a tutt'altro.



Se state continuando nella lettura siete curiosi, ed è un bene. Sappiate dunque che finalmente Lord Beerus (o Lord Bills) ha mostrato di rispettare ed apprezzare l'abilità di Goku, proprio in occasione del combattimento del Saiyan contro il divoratore di pianeti. Goku ha infatti messo al tappeto Moro con un singolo colpo letale, anche molto appariscente. Nel vedere questa scena, Beerus ha commentato dicendo "perfectly done", ovvero "fatto perfettamente / perfettamente svolto".



Un simile complimento è davvero raro dal dio della distruzione dell'universo di Goku e Vegeta, tanto che Whis si è stupito del commento. Lord Beerus ha così giustificato la sua esternazione di rispetto "rispetto, ma dove è dovuto". Segno che il combattimento tra Goku con l'Ultra Istinto Perfetto e Moro lo ha proprio colpito.



Purtroppo il capitolo 64 del manga di Dragon Ball Super ha anche confermato la morte di un personaggio importante. Comunque, qui di seguito potrete trovare la sequenza di cui vi abbiamo parlato. Di nuovo: se temete eventuali spoiler o anticipazioni non guardate l'immagine!