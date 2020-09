Final Fantasy 16 potrebbe arrivare molto presto su PS5, è in lavorazione da 4 anni

Secondo Jason Schreier, nota firma di Bloomberg e persona con diversi agganci all'interno dell'industria dei videogiochi, l'uscita di Final Fantasy 16 su PS5 potrebbe essere molto vicina. Durante il podcast Triple Click, infatti, ha detto che il gioco potrebbe arrivare prima del previsto, dato che è in lavorazione da almeno 4 anni.

Jason Schreier non ha dato un periodo di lancio, ma dice che queste voci arrivano da "persone che conoscono il gioco, che ci hanno lavorato sopra o hanno familiarità con il suo sviluppo. Sviluppo che è partito almeno 4 anni fa," ha detto durante la trasmissione. "Per questo motivo penso arriverà prima di quanto in molti pensano," ha concluso Scherier.

Sono poche settimane che abbiamo la conferma dell'esistenza di Final Fantasy 16, dato che è stato annunciato allo showcase di PS5, ma se queste voci si rivelassero vere, potremmo avere nuove informazioni sul gioco molto presto.

D'altra parte, ha aggiunto Schreier, "Final Fantasy 15 ha stabilito un precedente terribile. Fu annunciato come Versus 13 nel 2006 e poi è stato 10 anni in lavorazione. Ma adesso le cose sono molto diverse. Se ci pensate sono già 4 anni da quando l'ultimo Final Fantasy è uscito".

In effetti il ragionamento non fa una grinza e la grafica di Final Fantasy 16, nonostante fosse stilisticamente superba, sembra non proprio all'avanguardia, un possibile segno che la lavorazione potrebbe essere iniziata da qualche tempo.

Cosa ve ne pare della notizia? Vi piacerebbe giocare ad un nuovo Final Fantasy nel giro di qualche mese?