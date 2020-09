TMNT: Mutant Madness, la recensione: le Tartarughe Ninja in un gacha dimenticabile

Eravamo curiosi di cimentarci con la recensione di TMNT: Mutant Madness, del resto le Tartarughe Ninja sono una presenza costante nel mondo dei videogame fin dagli anni '80, protagoniste di alcuni titoli brillanti e finanche iconici ma forse meno valorizzate rispetto ad altri brand nell'ambito del ben noto revival che ha coinvolto le produzioni risalenti a quasi quarant'anni fa. Conosciamo tutti la storia di Donatello, Leonardo, Raffaello e Michelangelo, le quattro tartarughine trasformate in creature antropomorfe insieme al loro maestro roditore, Splinter, che decidono di proteggere la città dal Clan del Piede, controllato dal perfido e potentissimo Shredder. Lo scontro tra le due fazioni viene appunto rappresentato nuovamente in questo mobile game targato Kongregate, ma non nel migliore dei modi.

Gameplay Il gameplay di TMNT: Mutant Madness è quello tipico dei gacha più limitati, in cui una serie di automatismi controllano tutto ciò che succede sullo schermo e l'intervento del giocatore è ridotto davvero al minimo. Nella fattispecie, il nostro compito sarà quello di comporre la squadra di cinque personaggi che si batterà di volta in volta e di attivare le mosse speciali di ogni singola unità nel momento in cui il relativo indicatore è carico, ma non potremo in pratica fare altro. Viene da sé come questo tipo di approccio vada a enfatizzare le dinamiche freemium che ben conosciamo, in cui il valore del team è l'unica cosa che conta ed è impossibile vincere lo scontro con avversari più forti, visto che il nostro intervento è così limitato da non poter fare alcuna differenza.

Paywall e microtransazioni Non è dunque un caso che i paywall si presentino puntualmente dopo appena un'ora di gioco, cominciando a proporre duelli più ostici da superare nel momento in cui non si provveda a utilizzare tutti i crediti e gli oggetti raccolti per il potenziamento dei personaggi e l'assegnazione delle armi ottenute ai rispettivi equipaggiamenti. Se poi tali soluzioni non bastano, le opzioni rimanenti sono gli eventi speciali e naturalmente le microtransazioni. Il problema di questo approccio completamente automatizzato, come sottolineato anche nella recensione di One-Punch Man: Road to Hero 2.0, è che l'esperienza diventa subito molto ripetitiva. Un vero peccato, vista l'indubbia popolarità della licenza delle Teenage Mutant Ninja Turtles e la possibilità di utilizzare meccanismi strategici tradizionali per portare a casa un prodotto sicuramente più interessante.

Realizzazione tecnica A salvare capra e cavoli purtroppo non ci pensa la realizzazione tecnica: se in un prodotto come Disney Mirrorverse si poteva contare non solo su di un gameplay maggiormente interattivo ma anche e soprattutto su di una grafica notevole, nel caso di TMNT: Mutant Madness neppure questo aspetto fa impazzire per via di uno stile grafico abbastanza anonimo. Persino il roster dei personaggi, pur discretamente ricco, contribuisce alla ripetitività delle situazioni, portando addirittura a incamerare nel team i villain pur di far numero. Inoltre gli scenari e le animazioni lasciano entrambi a desiderare, così come le musiche che accompagnano l'azione.