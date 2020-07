One-Punch Man: Road to Hero 2.0, la recensione

La recensione di One-Punch Man: Road to Hero 2.0 chiarisce ancora una volta come il genere dei gacha sconfini spesso e volentieri nella pura e semplice operazione commerciale, in questo caso limitandosi a portare sui dispositivi iOS e Android i tanti personaggi della serie creata da ONE, ma senza alcuna idea a supporto.

Gameplay

One-Punch Man: Road to Hero 2.0 ha fatto il proprio debutto su App Store e Google Play Store, nel tradizionale formato freemium, dopo una lunga beta che gli autori hanno sfruttato più che altro per riempire di contenuti il gioco. Ci troviamo infatti di fronte a un roster composto da oltre cinquanta personaggi e a uno story mode che riprende in maniera molto fedele gli eventi dell'anime di One-Punch Man, raccontando le gesta del potentissimo Saitama all'interno di piccole cutscene.

Come da copione, il protagonista non è giocabile per via della sua eccessiva forza (un espediente utilizzato anche in One-Punch Man: A Hero Nobody Knows), dunque il nostro compito sarà quello di mettere insieme una squadra di comprimari e affrontare gruppi di nemici passando da uno stage all'altro e cercando nel frattempo di utilizzare tutti gli oggetti e le ricompense raccolti per potenziarli al massimo.

Gli automatismi del sistema di combattimento di One-Punch Man: Road to Hero 2.0 non consentono infatti di vincere usando strategie o tecniche particolari, a parte la disposizione iniziale delle unità sulla griglia: un elemento importante sulla base dei tradizionali "colori" che determinano punti di forza e di debolezza dei singoli guerrieri, ma al contempo una forma estremamente limitata di interazione.

Ciò che ci verrà chiesto di fare, insomma, sarà eventualmente attivare le special dei singoli personaggi una volta pronte, ma ben presto capiremo che in termini di efficacia affidare anche tale operazione alla CPU non farà che aumentare le nostre possibilità di vittoria, sancendo la completa inutilità di qualsivoglia intervento. Al tempo stesso, le modalità di contorno non fanno che ribadire la stessa formula, confermando un grosso problema di ripetitività per il gioco.