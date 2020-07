Ghost of Tsushima, come gira su PS4 e PlayStation 4 Pro? Ecco il video confronto

Ghost of Tsushima è senz'altro un titolo visivamente complesso e di grande impatto, dunque come gira su PS4 standard e PlayStation 4 Pro? A rispondere a tale domanda ci pensa, come al solito, Digital Foundry.

La testata inglese ha realizzato un accurato video confronto dedicato al titolo di Sucker Punch su entrambe le console, confronto che rivela alcune peculiarità di questo progetto. Le altre, naturalmente, le trovate nella nostra recensione di Ghost of Tsushima.

Si parte dalla risoluzione, che su PS4 Pro utilizza l'espediente del checkerboard rendering per ottenere un output a 4K attraverso una tecnica di ricostruzione che si conferma anche in questo caso molto valida, mentre sulla console standard non si va chiaramente oltre i 1080p.

È tuttavia il frame rate a riservare le maggiori sorprese: su entrambe le piattaforme il gioco gira a 30 fps relativamente stabili, con qualche calo durante le sequenze più impegnative.

Abbassando la risoluzione su PlayStation 4 Pro, tuttavia, non si ottiene un frame rate sbloccato come accadeva nel precedente titolo di Sucker Punch, inFAMOUS: Second Son, bensì un semplice consolidamento dei 30 fotogrammi, che diventano assolutamente stabili.