The Last of Us 2 è il gioco più venduto a giugno 2020 negli USA

The Last of Us 2 è stato il gioco più venduto negli USA a giugno 2020: la conferma ufficiale dello straordinario successo ottenuto dal titolo targato Naughty Dog.

Capace di totalizzare vendite per oltre 4 milioni di copie nei primi tre giorni, The Last of Us 2 non ha ovviamente fatto più di tanta fatica a conquistare la vetta della classifica.

L'esclusiva PS4 ha tenuto dietro due blockbuster come Call of Duty: Modern Warfare e Animal Crossing: New Horizons, laddove a completare la top 5 troviamo Grand Theft Auto V e Mortal Kombat 11.

Classifica USA, mese di giugno 2020