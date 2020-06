The Last of Us 2, vendite per oltre 4 milioni di copie nei primi tre giorni

The Last of Us 2 ha totalizzato vendite per oltre 4 milioni di copie nei primi tre giorni di commercializzazione: lo ha annunciato Sony con un post ufficiale sul PlayStation Blog in cui ha ringraziato i fan per lo straordinario risultato.

"Siamo felici di annunciare che The Last of Us Parte II è l'esclusiva PS4 venduta più rapidamente di sempre, con oltre 4 milioni di copie piazzate al 21 giugno", ha scritto Eric Lempel, senior vice president della divisione PlayStation Worldwide Marketing, confermando le ottime sensazioni scaturite dai numeri da record nelle classifiche inglesi e dal lancio record in Germania.

"Questo risultato non sarebbe stato possibile senza il supporto dei nostri fantastici fan, dunque a nome di Sony Interactive Entertainment voglio dirvi grazie."

"Naughty Dog ha creato un'esperienza che riesce davvero a trascendere qualsiasi categoria con The Last of Us Parte II. Hanno levigato i propri strumenti per anni e stabilito ancora una volta un nuovo standard per ciò che è possibile fare nell'ambito dell'intrattenimento elettronico."

"The Last of Us 2 rappresenta un'innovazione su larga scala nel gaming, grazie all'ottima miscela di meccaniche di gameplay e a uno straordinario storytelling. Tutti questi elementi sono stati messi insieme per consegnare agli utenti un'esperienza in grado di definire un'intera generazione, che si pone come l'esclusiva PS4 venduta più rapidamente di sempre."

"Siamo immensamente grati ai milioni di fan di tutto il mondo che hanno giocato con The Last of Us 2 e condiviso le loro esperienze con noi nell'ultima settimana", ha scritto invece Neil Druckmann. "Abbiamo provato a raccontare un nuovo tipo di storia, che affrontasse temi difficili e vi sfidasse in maniera inaspettata."

"Sapere che questa esperienza ha avuto un grande significato per così tanti di voi ed essere testimoni delle discussioni profonde che ha innescato è stato incredibile. Siamo anche stati ispirati dalla vostra creatività, che si trattasse di immagini catturate con il Photo Mode, GIF del gameplay o le canzoni registrate usando la chitarra di Ellie."

"The Last of Us 2 è stato reso possibile dagli sforzi di centinaia di talentuosi e appassionati sviluppatori qui in Naughty Dog. Non possiamo immaginare onore più grande del vedere quella stessa passione condivisa dalle persone che ci hanno giocato. Grazie per averci fatto raggiungere questo risultato."