The Last of Us 2 primo alla faccia degli hater e con numeri da record nelle classifiche inglesi

The Last of Us 2 ha debuttato nella prima posizione delle classifiche inglesi, stabilendo da subito alcuni record: è il gioco per PS4 che ha venduto più velocemente nella sua prima settimana, superando dell'1% il precedente detentore del primato, ossia Uncharted 4 (sempre di Naughty Dog). Facendo un confronto con The Last of Us per PS3, la crescita è ancora più marcata, visto che siamo nell'ordine del 76%. Naturalmente va considerato che PS4 è molto più diffusa di PS3 in UK (e non solo).

Relativamente al 2020, The Last of Us 2 ha fatto meglio anche di Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch, superandolo del 40%. Il risultato è tanto più notevole se consideriamo che si sta parlando di sole copie fisiche, in un anno in cui le vendite digitali hanno sostanzialmente appaiato quelle nei negozi.

Insomma, il review bombing proveniente dalle frange di videogiocatori di estrema destra non è servito a nulla, com'è giusto che sia.

Per il resto le classiche mostrano Ring Fit Adventure in seconda posizione, con una crescita nelle vendite del 31% rispetto alla settimana precedente, e il ritorno di Pokémon Scudo nella top 10. Gli altri titoli non offrono particolari spunti di riflessione. Da notare solo la discesa in dodicesima posizione di Animal Crossing: New Horizons, che evidentemente sta esaurendo la sua onda lunga.