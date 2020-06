The Last of Us 2 accusato di downgrade rispetto alla demo dell'E3 2018

Con l'uscita di The Last of Us 2 nei negozi, alcuni hanno ripreso in mano la demo vista all'E3 2018 per mettersi a fare confronti sulla resa grafica finale. L'accusa è chiara: il gioco ha subito un downgrade. Alcuni effetti sono infatti meno intensi, come la luce che filtra tra la vegetazione, alcuni dettagli sono assenti, come le ranocchie che popolano l'area, alcuni elementi sono del tutto mancanti, come le pozze d'acqua, mentre altri sono semplicemente più brutti, come alcune texture, in particolare quelle dei modelli umani. Anche alcune fonti d'illuminazione sarebbero state rimosse, riducendo il numero delle ombre.

Il videoconfronto che trovate in fondo alla notizia è abbastanza eloquente in merito. Come sempre in questi casi però vale sempre la regola di considerare le versioni di lavorazione come non definitive, perché mancanti della necessaria ottimizzazione, che spesso impone alcuni tagli. È a causa di confronti del genere del resto che le software house sono diventate restie a mostrare materiale video dei loro titoli in sviluppo troppo presto.

Un'altra ipotesi molto accreditata è che vedremo gli elementi grafici tagliati dalla versione PS4 di The Last of Us 2 nella versione PS5, che sicuramente ci sarà.

