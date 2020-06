Il Signore degli Anelli Online: Ian Holm celebrato dai giocatori in modo toccante

I giocatori di Il Signore degli Anelli Online si sono riuniti per celebrare l'attore Ian Holm, il Bilbo Baggins della trilogia cinematografica di Peter Jackson, nonché la voce di Frodo nella lettura radiofonica della riduzione dei libri di Tolkien per la BBC del 1981.

Dopo la notizia della morte di Holm, avvenuta il 19 giugno, circa 300 giocatori del server Evernight hanno marciato verso Rivendell per fare visita al personaggio non giocante di Bilbo Baggins nella Last Homely House, con il brano Far Over The Misty Mountains Cold a omaggiare la sua prima avventura.

Sul server Laurelin, invece, i giocatori hanno fatto omaggio a casa Baggins, dove un menestrello nano ha suonato della musica per la folla in lutto. Anche sul server Belegaer ci sono state celebrazioni a casa Baggins, come raccontato dall'utente Reddit RoadrageWorker, dove, con buona pace di Lobelia, ci sono stati addirittura dei fuochi artificiali, oltre alla musica.

Nel frattempo si stanno organizzando altri eventi per accompagnare la dipartita di Holm. Ad esempio sul server francese Sirannon i giocatori raggiungeranno il porto di Celondim, dove Bilbo ha preso la nave bianca alla fine de Il Signore degli Anelli, mentre l'account ufficiale di LOTRO ha annunciato il ripristino del Baggins Birthday.