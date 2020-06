The Last of Us 2: Neil Druckman e Hally Gross ridono del review bombing su Twitter

Neil Druckman e Hally Gross, rispettivamente il director e la sceneggiatrice di The Last of Us 2, hanno voluto trattare con ironia il caso del review bombing degli utenti di Metacritic. I due, su Twitter, hanno scherzato sulla "passione" dimostrata da queste persone.

Che The Last of Us Parte II potesse essere un gioco divisivo lo si era capito immediatamente. Che finisse al centro di questo tornado di odio e polemiche, invece, era meno scontato. Perché, diciamocelo subito, la nostra recensione di The Last of Us 2 parla di un capolavoro a tutto tondo. Ma anche non foste d'accordo con essa, difficilmente un gioco con questi valori produttivi può essere considerato un gioco da 3. O peggio. Per questo motivo veder fioccare così tante recensioni negative stupisce e anzi, ci fa chiedere se l'industria dei videogiochi sia pronta a maturare e si "meriti" opere così complesse.

Quello che rimane da fare, quindi, è scherzarci sopra. Come hanno fatto Neil Druckman e Hally Gross su Twitter.

Ha iniziato il primo dicendo che "in poche ore The Last of Us 2 ha ricevuto il doppio delle recensioni che il primo capitolo ha raccolto in sette anni. Amo questa passione" scoccando un bacio ironico a tutti coloro che hanno recensito il gioco. Per la gioia di Cory Balrog.

A stretto giro di posta Halley Gross ha postato una gif presa dalla serie televisiva Parks and Recreation nella quale uno dei protagonisti urla in un megafono "Mi nutro del vostro odio". Druckman a sua volta ha risposto con una gif del gatto Tom che mette all'ingrasso un uccellino.

Che ne pensate di tutta questa situazione?