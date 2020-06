Pokémon Spada e Scudo: i pokèmon che torneranno ne Le Terre innevate della corona

Attraverso il datamining della recente espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, alcuni utenti hanno scoperto quali pokèmon classici torneranno nel secondo DLC intitolato Le Terre innevate della corona. Si tratta di tante vecchie conoscenze, tutti i pokémon leggendari e persino le Ultracreature.

Non è ancora chiaro come Game Freak abbia intenzione di inserire questo "pokémon alieni" all'interno dell'avventura, quello che sappiamo è che i dati e i modelli delle Ultracreature sono stati scovati tra le pieghe del codice di gioco. Forse sono stati inseriti per dare la possibilità di trasferirli attraverso Pokémon Home.

Il totale dei pokémon aggiunti è di 119 nuovi mostri tascabili, tra i quali ci sono tutti i Leggendari, da combattere in speciali raid dell'Avventure Dynamax.





Prima di lasciarvi alla lista completa, avete letto la recensione del DLC di Pokémon Spada e Scudo, l'Isola Solitaria dell'Armatura?