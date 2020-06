Need for Speed torna su Steam sulle note di Bando di ANNA

La serie di Need for Speed torna su Steam ed EA ha deciso di celebrare l'evento con un nuovo spettacolare e tamarro trailer. Per dare un gusto esotico alle immagini, il colosso americano ha deciso di utilizzare come colonna sonora Bando, una canzone dell'italianissima ANNA.

Anna, all'anagrafe Anna Pepe, è una rapper italiana nata a La Spezia nel 2003. È l'artista più giovane ad aver raggiunto la prima posizione della Top Singoli della FIMI, proprio grazie a Bando. Si tratta della sua canzone di debutto.

La stessa canzone è stata scelta da EA per celebrare il ritorno di Need for Speed su Steam.

La canzone recita:

"Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C'ho il passaggio assicurato sopra questo diesel

Bando sopra il Booster

Anna fattura e no, non parlo di buste

Mando tutto io, svuota il freezer

C'ho il passaggio assicurato sopra questo diesel"

Il ritmo è serrato, un po' tamarro e si sposa perfettamente con l'immaginario della serie. Fa sempre piacere come qualcosa che proviene dal nostro paese venga scelto all'estero, non credete?

La serie di Need for Speed è disponibile su Steam con cinque giochi: Need for Speed Most Wanted (2012), Need for Speed Rivals, Need for Speed (2016), Need for Speed Payback e Need for Speed Heat.