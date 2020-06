Railway Empire, la recensione su Nintendo Switch

La nostra missione è dunque ripercorrere il grandioso progetto di costruzione di una ferrovia trans-continentale in grado di unire la costa est con quella ovest, attraverso cinque capitoli per quanto riguarda la storia principale, a loro volta incentrati su zone diverse degli USA e mettendoci alle prese con vari problemi e obiettivi da portare a termine. Railway Empire è una "simulazione di tycoon " che pone diversi parametri sotto il controllo del giocatore, dalla costruzione delle linee ferroviarie, dei treni e delle strutture di servizio alla gestione e organizzazione di queste, cercando di mantenerle sostenibili economicamente e magari in attivo. Detto così può sembrare un titolo di quelli dedicati specificamente a una piccola nicchia di appassionati, ma in verità Kalypso è riuscita a costruire un titolo piuttosto equilibrato, che grazie a una progressione graduale e a un buon tutorial, oltre all'irresistibile fascino di treni e ferrovie, risulta piacevole per chiunque, e questa versione per Nintendo Switch aggiunge al tutto anche il dono della portabilità.

Il fascino di treni e ferrovie sembra immortale, a prescindere dal progresso tecnologico, dunque un gioco che riesce a mettere insieme lo spirito del collezionista di modellini ferroviari con l'innato senso di onnipotenza che deriva dalla costruzione, organizzazione e gestione di territori e risorse di un "builder" con elementi simulativi non può che destare grande interesse, specialmente se ben fatto, come vediamo in questa recensione di Railway Empire . Ci troviamo verso la metà dell'800, con il Nord America che sta vivendo le prime fasi di organizzazione dei nuovi Stati Uniti verso un concetto di nazione unita e in questa operazione assume una fondamentale importanza la ferrovia. Con l'economia del Nuovo Mondo che comincia a ingranare, ma distribuita su un territorio fin troppo ampio, la ferrovia e il treno diventano uno straordinario strumento di unione e addirittura di identità nazionale, riuscendo a mettere in comunicazione luoghi lontani e disparati dei nuovi Stati Uniti d'America.

Ferrovie tascabili

Railway Empire è uscito originariamente nel 2018 su PC, PS4 e Xbox One ottenendo ottimi riscontri già all'epoca e i suoi punti di forza sono stati trasferiti in maniera piuttosto intatta anche su Nintendo Switch, con i fisiologici punti deboli ma anche alcuni vantaggi aggiuntivi, come la portabilità e il doppio sistema di controllo che sfrutta anche il touch screen. Le modalità di gioco sono rimaste le stesse e sono presenti anche alcuni DLC aggiuntivi, che propongono nuovi scenari ambientati in Europa, acquistabili a parte su Nintendo eShop, mentre i contenuti principali sono tutti incentrati sul Nord America tra 800 e 900. Sono presenti varie opzioni di gioco, come gli Scenari che richiedono di portare a termine obiettivi specifici all'interno di ambientazioni diverse, il gioco libero e la modalità Sandbox che consentono un approccio più personalizzato e libero alla costruzione delle proprie ferrovie. La modalità principale è invece la Campagna, che mette in scena la missione di costruzione della linea ferroviaria coast to coast all'interno di capitoli progressivi caratterizzati anche da un certo sostrato narrativo, ispirato agli eventi storici.





È questa la modalità che ci consente di addentrarci nelle meccaniche del gioco, guidandoci passo passo all'interno dei complessi sistemi di gioco con una notevole attenzione al bilanciamento e all'organizzazione delle informazioni. La mappatura dei controlli su tasti e stick analogici di Nintendo Switch è buona e le indicazioni su schermo sono quasi sempre presenti e chiare in ogni momento, con tanto di brevi video attivabili per capire precisamente come effettuare alcune azioni. Resta il problema del testo: sullo schermo portatile della console Nintendo è davvero microscopico e poco leggibile, sebbene ci sia da riferire come sia completamente tradotto in italiano e, ovviamente, il problema non si presenti se si gioca collegati alla TV.





Quello che colpisce di più in Railway Empire è la sua capacità di scalare da una visione complessiva delle linee ferroviarie alla gestione degli elementi più specifici di ogni singola tratta e stazione in un attimo, caratteristica peraltro ben rispecchiata dalla possibilità di zoomare in qualsiasi momento dalla mappa generale dello Stato in cui ci troviamo a un'inquadratura ravvicinata a pochi metri di distanza dagli oggetti inquadrati. Si passa dunque da una macro-organizzazione che consiste nell'unire le città con la ferrovia, stabilendo i percorsi delle varie linee e le loro funzioni fra trasporto di passeggeri, posta e merci, alla soluzione di problemi molto più specifici, come la necessità di gestire le singole stazioni ampliandole di nuove strutture, aree per materiali e passeggeri o stabilire i sensi di marcia delle singole tratte in modo da organizzare al meglio il traffico su rotaia ed evitare ingorghi o incidenti.