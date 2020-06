Microsoft Flight Simulator: 10 nuove immagini e un video per celebrarne la bellezza

Lo diciamo tutte le volte, ma Microsoft Flight Simulator si appresta ad essere uno dei giochi tecnicamente più impressionanti di sempre. Sia per il dettaglio della grafica, sia per le dimensioni degli scenari. Per dimostrarlo (nuovamente) abbiamo pubblicato 10 nuove immagini e un video preso dall'alpha per PC. Il simulatore di volo arriverà anche Xbox One e molto probabilmente Xbox Series X entro la fine dell'anno.

Che dire ancora di questo gioco? Il fatto che conterrà tutti e 37mila gli aeroporti del mondo è già una cosa eccezionale. Che lo faccia con questo livello di dettaglio ha del magico. Queste immagini, però, parlano chiaro: i dettagli, le luci, le condizioni atmosferiche e le dimensioni del gioco sono fuori parametro.

Ci aspettiamo nuove informazioni di Microsoft Flight Simulator all'evento di luglio di Xbox Series X, nel quale dovrebbe essere anche annunciata una data ufficiale. Lo acquisterete?