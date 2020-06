Xbox Series X, l'evento di luglio potrebbe avere giochi delle terze parti

Il rinvio di molte scadenze, causato dalla morte di George Floyd e dai seguenti disordini negli USA, sembra aver scombinato i piani di molti publisher. Per esempio l'evento di luglio di Microsoft, quello che avrebbe dovuto essere dedicato ai giochi first party di Xbox Series X, potrebbe essere cambiato. Secondo l'insider Shinobi602, infatti, ci saranno anche dei giochi delle terze parti.

Questa strana estate dei videogiochi ci sta lasciando con davvero poche certezze. Gli eventi, anche quelli programmati per tempo, col passare del tempo cambiano forma, vengono spostati e persino cancellati. Anche un gigante come Microsoft sembra aver dovuto cambiare più volte i suoi piani in corsa.

Qualche giorno fa Jeff Grubb, un giornalista di Venture Beat, sosteneva che l'evento di giugno che Microsoft aveva promesso di tenere a giugno era stato rinviato ad agosto. Adesso un altro insider come Shinobi602 sostiene che l'evento di luglio, quello che tutti aspettano spasmodicamente perché è quello che sarà dedicato ai giochi sviluppati dagli studi interni di Xbox, in realtà conterrà anche dei giochi delle terze parti.

Shinobi non spiega o approfondisce il motivo di tale scelta, ma sembra piuttosto sicuro della cosa. È una decisione presa dopo aver visto la presentazione Future of Gaming di PS5? O per via di una nuova riorganizzazione degli eventi interni?

Adesso non ci rimane che restare in attesa di un'eventuale conferma ufficiale, oltre che la data nella quale sarà trasmesso l'evento. Nel frattempo sono emerse le prime informazioni di Halo: Infinite, anche se in modo piuttosto inusuale.