Little Devil Inside, su Kickstarter chiedono il rimborso dopo l'esclusiva a PS5

La giornata di gloria di Little Devil Inside è finita in maniera diversa da quello che gli sviluppatori si aspettavano. Dopo che il gioco è stato presentato come esclusiva PS5 durante la presentazione di Sony, su Kickstarter in molti hanno chiesto il rimborso. Questo nonostante dopo poco si sia scoperto che il gioco sarà solo un'esclusiva temporale di Sony e arriverà senza ritardi su PC e PS4.

Durante l'evento di lancio di PS5 di ieri abbiamo scoperto nuovamente Little Devil Inside, un action RPG con elementi survival ambientato in scenari semi openworld molto stilosi. Il gioco di Neostream, però, fu lanciato attraverso una campagna di Kickstarter di successo, che consentì agli sviluppatori di raccogliere oltre 300mila dollari australiani.

Questo ha creato diversi problemi. Infatti il gioco è stato "venduto" anche in versione Switch e Xbox One. Tutti coloro che hanno scelto una di queste due versioni nella giornata di ieri non devono essere stati contenti di scoprire che il loro gioco è stato rimandato a data da destinarsi.

Little Devil Inside, infatti, sarà un'esclusiva temporale di PS5. Questo non dovrebbe incidere sulla data di distribuzione PC e nemmeno su quella PS4, ma rovina i piani di coloro che speravano di giocare a Little Devil Inside su di una console di Nintendo o di Microsoft. Per questo motivo la pagina di Kickstarter del progetto è stata riempita di richieste di rimborso da parte di utenti poco felici della scelta dello studio.

Per la cronaca c'è anche qualche messaggio di incoraggiamento e diversi complimenti per essere finiti in uno show così importante.

Avete visto il trailer di lancio? Come vi sembra il gioco?