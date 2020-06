Dragon Ball, sexy Goku in versione femminile nel cosplay di floralyzz

Comincia il fine settimana, e per godervelo al meglio naturalmente avrete bisogno dei nostri cosplay ("nostri" per modo di dire, ringraziamo sempre gli artisti della rete). Oggi sabato 13 giugno 2020, in particolare, vogliamo stupirvi con effetti speciali, mostrandovi sexy Goku in versione femminile, ma sempre tratto dalla serie Dragon Ball.

Fermi, fermi: lo sappiamo. Nel manga e anime di Akira Toriyama Goku è sempre stato un maschietto: ma la cosplayer floralyzz ha deciso di rendere onore alla sua versione femminile, anche perché lei ama il personaggio e voleva interpretarlo pur essendo una donna. Il risultato probabilmente vi stupirà per la sua bontà e nel riadattamento: è originale, questo è fuori di dubbio.

Eccovi allora il cosplay in versione femminile di sexy Goku. E potremmo anche salutarci dopo avervi lasciato alla sua immagine; ma prima vogliamo ricordarvi alcuni dei moltissimi cosplay che potrete trovare facilmente sulle nostre pagine: