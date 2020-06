NieR: Automata, 2B prende vita nel cosplay di inoplanetyanka

NieR: Automata arrivava su console e PC tre anni fa, nel 2017: un titolo di certo non per tutti, quello di Takahisa Taura ed Isao Negishi, ma destinato a ritagliarsi un posticino di tutto rispetto nel cuore dei fan. I cosplay a tema (soprattutto dedicati alla bella 2B) costituiscono l'ennesima dimostrazione che, a distanza di anni, l'opera di riferimento continua ad interessare.

Ed è proprio 2B ad essere la protagonista del lavoro che vi mostriamo oggi, realizzato dall'abile cosplayer inoplanetyanka (il cui vero nome su Instagram è in realtà i_n_o_p_l_a_n_e_t_y_a_n_k_a, ma anche l'occhio vuole la sua parte). L'androide 2B (Yorha 2B) prende vita in questo cosplay: lei è la protagonista del videogioco, assieme al collega 9S. Se avete avuto modo di giocare a NieR: Automata per tutte e tre le sue run principali, probabilmente vi ricorderete ancora delle loro gesta disperate sul pianeta Terra. E avrete difficoltà a dormire la notte.

Eccovi l'immagine del cosplay di 2B di cui vi abbiamo parlato finora: non occorre spendere troppe parole per lodarlo, dato che non notiamo praticamente difetti di sorta. E voi, invece? In caso potete farcelo sapere nella sezione dedicata ai commenti; su Instagram ha già ottenuto oltre un migliaio di mi piace. Per quanto riguarda i cosplay a tema videogames, invece, potreste valutare di dare un'occhiata anche a questi costumi recenti: