Fortnite, errore di prezzo per la Skin Testa D'aria: Epic Games rimborserà i giocatori

Di tanto in tanto il negozio di Fortnite Capitolo 2 riceve nuovi contenuti, pronti per essere venduti ai giocatori, con dei palesi errori di prezzo. Ciò è accaduto anche nella giornata di oggi 7 giugno 2020, con la Skin Testa D'aria.

Il nuovo oggetto cosmetico di Fortnite Capitolo 2 è un costume con la testa di palloncino: Testa D'aria, appunto. Trattandosi di una skin rara, il suo prezzo avrebbe dovuto essere di 1200 V-buck (12 euro al cambio), e invece è stato proposto per errore a 1500 V-buck (15 euro al cambio), come se fosse invece una skin di rarità epica. Da subito i giocatori si sono lamentati: 300 V-buck in più sono pur sempre 3 euro.

Gli sviluppatori di Epic Games si sono allora affrettati a precisare la situazione: tutti coloro che hanno acquistato la skin pagandola più del dovuto, riceveranno nelle prossime ore un rimborso pari alla differenza (dunque di 300 V-buck); nel frattempo cercheranno di modificare il prezzo della Skin, affinché compaia quello corretto. Una nota da parte di chi scrive: è pur vero che Epic Games rimedierà all'errore, ma intanto i giocatori che aspettavano il costume e che non possiedono sul proprio account più di 1200 V-buck, non potranno comunque acquistarlo a causa di questo scherzetto.

I prossimi eventi degni di nota di Fortnite saranno il Dispositivo e poi il lancio della Stagione 3, attualmente fissati rispettivamente al 15 e al 17 giugno 2020. Sempre che le proteste in USA non proseguino.