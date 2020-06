Twitch, rubato l'account a una streamer,: il ladro non mostra del porno ma Avatar: The Last Airbender

Qualcuno ha rubato l'account Twitch alla streamer Lilypichu, ma non l'ha fatto per chissà quali fini malefici. A quanto pare voleva solo mostrare Avatar: The Last Airbender. La strana storia è stata raccontata da Lilypichu stessa, dopo aver ripreso il possesso del suo account senza grosse difficoltà.

L'hack dell'account è durato relativamente poco, circa quindici minuti, ma a stupire è stato il contenuto mostrato dall'hacker. Teoricamente poteva fare di tutto, arrivando anche a far bannare provvisoriamente la streamer (ad esempio con contenuti pornografici, come di solito avviene in questi casi). Ma il nostro ladro eroe, dopo l'impegno messo per rubare l'account, ha preferito trasmettere un innocente pezzetto di Avatar: The Last Airbender (da Netflix), condito dal gameplay di Civilization 6.

La storia rimane complessivamente un mistero: perché rubare l'account di una streamer molto seguita per mostrare dei contenuti così innocenti? Ma, soprattutto, perché dovrebbe importarci qualcosa di tutto questo? Forse perché la vita è breve ed è giusto riempirla con cose così inutili?