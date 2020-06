Twitch, la cancellazione del canale di una body painter scatena polemiche a fiumi

Twitch ha cancellato senza alcun preavviso il canale della body painter forkgirl, scatenando moltissime polemiche per l'ennesima censura arbitraria di contenuti teoricamente accettati dalle sue linee guida, come dimostrato dalla stessa.

Forkgirl ha raccontato ciò che è successo in un tweet, che trovate in fondo alla notizia, in cui ha mostrato le sue due ultime opere, realizzate in ottemperanza alle regole sulla nudità di Twitch: "Mi sono svegliata questa mattina e ho trovato il mio account Twitch cancellato, senza email o comunicazioni da parte di Twitch. Questi sono le mie ultime due opere. Non so più che fare o che dire."

Il body painting su Twitch è da sempre oggetto di polemiche. Gli amministratori di Twitch hanno fatto capire che si tratta di un tipo di streaming accettato, ma non hanno mai specificato nulla in merito nelle linee guida del portale, creando una gigantesca zona grigia che ha portato più volte a ban discutibili, compreso uno della stessa Forkgirl risalente all'anno scorso.

In questo caso è davvero difficile dire come mai l'account di Forkgirl sia stato bannato. Forse sarà stata opera dei troll delle segnalazioni, che terrorizzano moltissime streamer sulla piattaform. Comunque sia le reazioni da parte di altri streamer, come djarii e Essradi, non sono mancate, e sono state tutte molto critiche verso la piattaforma.